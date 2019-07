Zerowy PIT dla młodych. Sejm przyjął ulgę dla pracowników do 26. roku życia

Zerowy PIT dla młodych to jeden z punktów tak zwanej nowej "piątki Kaczyńskiego". Nowe przepisy wejdą w życie z dniem 1 sierpnia. Szacuje się, że obejmą ponad 2 mln młodych pracowników. Zwolnienie z podatku PIT pozwoli młodym do 26. roku życia przy minimalnej pensji 2250 zł brutto zaoszczędzić 1,6 tys. zł w skali roku. Przy średnim wynagrodzeniu 4765 zł brutto w portfelu młodym zostanie ok. 4600 zł rocznie.