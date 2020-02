UAM miał dostać pieniądze na badania. Zamiast nich dostał obligacje Skarbu Państwa

O tej decyzji resort poinformował dziesięciu laureatów pierwszej edycji konkursu na początku stycznia. Nowy sposób sfinansowania nagrody to efekt prac nad rządowym projektem Ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020.

Jednak program zakładał także zorganizowanie systemowego wsparcia dla najlepszych naukowców i zespołów badawczych oraz stworzenie narzędzi wsparcia w aplikowaniu w międzynarodowych konkursach grantowych. Na pytanie, z czego to w takim razie mają utrzymać, ministerstwo zaproponowało… sprzedaż obligacji.

- Minister działając w kierunku zwiększenia finansowania dla uczelni badawczych, zdecydował o przekazaniu wyższej niż minimalny, ustawowy próg finansowania, kwocie obligacji, tj. 11 proc. subwencji przyznanej na rok 2019 poszczególnym uczelniom. W przypadku UAM dostanie on blisko 5 mln zł więcej w papierach wartościowych, które z chwilą otrzymania będzie mógł wykupić, bądź sprzedać na rynku - informuje ministerstwo, cytowane przez "Głos Wielkopolski".

- To jego kompromitacja i kompromitacja wicepremiera Gowina . Nie dziwi mnie jednak fakt, że PiS rozwiązuje problemy polskiej nauki przy pomocy sztuczek propagandowych, bo dotychczasowe rozdawnictwo musiało w końcu przynieść gorzkie owoce - stwierdza z kolei prof. Roman Kubicki, dziekan Wydziału Filozoficznego UAM, w wypowiedzi dla "Głosu Wielkopolskiego".

Aby realizacja tych zadań była możliwa, Uniwersytet Adama Mickiewicza musi teraz w ciągu 2-3 miesięcy znaleźć 50 mln złotych. Przedstawiciele uczelni podkreślają, że gdyby mieli pewność, że za rok otrzymają gotówkę, to przełożyliby realizację części zadań. Ale takiej pewności nie mają.

"Inicjatywa Doskonałości" to konkurs "skierowany do uczelni, które aspirują do statusu uczelni badawczej" - jak tłumaczy ministerstwo na swojej stronie. W jego ramach 10 laureatów miało otrzymać dodatkowe pieniądze na stworzenie wsparcia dla naukowców i zespołów badawczych. Jednym ze zwycięzców było UAM.