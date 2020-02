Telefony na kartę - decyzja UOKiK. 20 mln zł kary dla właściciela plusa

- Liczyliśmy, że operator wystąpi z propozycją wydania decyzji zobowiązującej, pomimo długiego czasu trwania postępowania tak się nie stało. Co więcej, praktyka nadal trwa - powiedział Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

- Na rynku usług telekomunikacyjnych panuje duża konkurencja, więc konsument powinien móc swobodnie wybierać najlepsze dla siebie oferty pre-paid. Tak się jednak nie dzieje bowiem konsument jest zmuszony do wykupywania doładowań tylko od jednego operatora z obawy przed utratą zgromadzonych na karcie środków - dodaje.

Jak podkreśla Chróstny, to operator dysponuje środkami swoich klientów i powinien je zwrócić na wniosek konsumenta automatycznie tak, jak się to odbywa na innych, europejskich rynkach. Urząd zachęca klientów do składania reklamacji. Każdy może się powołać na decyzję UOKiK i żądać zwrotu niewykorzystanych środków.