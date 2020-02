Zakaz handlu nie wpływa na przyzwyczajenia Polaków. Robimy zakupy w inny dzień

Więcej, niż co dwudziesty wskazał na coś zupełnie odwrotnego. 6 proc. oceniło, że zakaz handlu wpłynął pozytywnie na ich przyzwyczajenia konsumenckie. Dzięki niemu odwiedzają centra handlowe częściej, niż przed okresem, w którym Polacy mogli robić regularnie zakupy w niedziele.

- Te wyniki nie zaskakują jeżeli uwzględnimy, że już teraz centra handlowe to coś więcej niż tylko miejsce robienia zakupów. Rozbudowane strefy gastronomiczne i rozrywkowe powodują, że klienci mogą przyjść do centrum handlowego w dowolnym momencie, nawet gdy strefa handlowa nie jest czynna. Wybierają wtedy po prostu kino, strefę zabaw dla dzieci czy liczne restauracje - tłumaczy Magdalena Frątczak, szefowa sektora handlowego CBRE.

Wyniki badania CBRE pokrywają się z raportem Santander Consumer Banku dla money.pl . Według raportu Santander Consumer Banku niemal 70 proc. Polaków uważa, że zakaz handlu w niedziele w ogóle im nie przeszkadza. Natomiast niedziele niehandlowe uprzykrzają życie co czwartemu z nas.

Mniejsze centra wybiera 41 proc. badanych. To przewaga o 3 pp. nad tymi, którzy zakupy wolą robić w największych galeriach. Parki handlowe z kolei odwiedza co dziesiąty klient.

Autorzy badania wskazują, że zmianę przyzwyczajeń konsumentów widać również na rynku deweloperskim. Od stycznia do grudnia 2019 roku bowiem podaż wyniosła 280 tys. mkw., co oznacza najmniejszy przyrost od 20 lat. W 2020 roku metraż oddanych do użytku powierzchni handlowej się zwiększy - według szacunków wyniesie 390 tys. mkw.