Handel z Rosją. Kosiniak-Kamysz chce wprowadzić embargo na rosyjski węgiel

- Embargo jest wprowadzane na Polskę, a nie na Rosję. Sankcje ekonomiczne nie przyniosły efektu, ponieważ rząd nie spełnił swojej obietnicy, że zablokuje sprowadzanie węgla rosyjskiego do polski. Minister Mariusz Błaszczak, będąc jeszcze w opozycji, obiecywał, że zablokuje przywożenie węgla z Rosji. Ma wszelkie instrumenty i nic z tym nie robi. Jestem zdeterminowany, aby rozwiązać tę sytuację i wprowadzić embargo na rosyjski węgiel. Jak nie można sprzedawać jabłek to, czemu mamy dokonywać zakupów węgla? - powiedział szef PSL podczas spotkania z wyborcami w Łoniowie.

Obiecał, że wyrówna poziom dopłat dla rolników do tego obowiązującego we Francji i w Niemczech.

- Prezydent Andrzej Duda w tej kwestii nie zrobił nic. Nie pojechał do Brukseli, nie zabiegał o to, nie osiągnął tego celu. To jest cel, który będzie dla mnie jako prezydenta niezwykle ważny - mówił Kosiniak-Kamysz.