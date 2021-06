Unijny certyfikat COVID-wy dostępny w Polsce od 1 czerwca. Jednak nie wszystkie kraje UE go honorują

- Dziś jest ważny dzień, bo od 1 czerwca Polska jest podłączona do unijnego systemu certyfikatów COVID. System oferuje elektroniczny dowód na to, że przebyliśmy chorobę, to w przypadku ozdrowieńców, mamy negatywny test PCR, lub jesteśmy w pełni zaszczepieni - mówił we wtorek na konferencji prasowej Adam Niedzielski.