UODO ukarał Wartę za niezgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych

W komunikacie Urząd wskazuje, że w maju 2020 roku wpłynęła do niego informacja od osoby postronnej o naruszeniu ochrony danych osobowych. Naruszenie polegało na wysłaniu pocztą elektroniczną przez agenta ubezpieczeniowego, będącego podmiotem przetwarzającym dla Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A., polisy ubezpieczeniowej do nieuprawnionego adresata.

UODO wskazuje, że organ nadzorczy o naruszeniu ochrony danych osobowych poinformował nieuprawniony adresat. Urząd zwrócił się do Warty o wyjaśnienie, czy w związku z wysyłką korespondencji elektronicznej do nieuprawnionego odbiorcy została dokonana analiza pod kątem ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych.

Taka analiza jest niezbędna do oceny, czy doszło do naruszenia ochrony danych, które powinno skutkować zawiadomieniem UODO o wydarzeniu, a także osób, których naruszenie dotyczy. Urząd wskazał, że w piśmie wyjaśnił spółce, w jaki sposób może dokonać zgłoszenia naruszenia oraz wezwał do złożenia wyjaśnień.