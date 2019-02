Urlop rodzicielski dłuższy o dwa miesiące? "To polityka antyrodzinna"

Jak odnosi się do tego Polska? Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed powiedział w wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej", że popiera wydłużenie urlopu rodzicielskiego o dwa miesiące. Zaznaczył przy tym, że to nie jest oficjalne stanowisko ministerstwa.

Urlop rodzicielski trwa 32 tygodnie. Mama i tata mogą się nim dzielić lub wziąć go jednocześnie, ale wtedy urlop skraca się do 16 tygodni.

Jak podaje ZUS, w 2018 roku na zasiłki macierzyńskie wydano 8 mld 263 mln zł, na zasiłki macierzyńskie z tytułu urlopu rodzicielskiego przeznaczono 4 mld 334 mln zł. Świadczenia dla ojców wyniosły z kolei ok. 330 mln zł.

Dłuższy okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego oznacza wyższe wydatki dla systemu ubezpieczenia społecznego. Pierwotna wersja projektu unijnej dyrektywy zakładała, że urlop ma być płatny w wysokości zasiłku chorobowego, czyli w Polsce byłoby to 80 proc. wynagrodzenia. Jak zauważa wiceminister Stanisław Szwed, to oznaczałoby koszt rzędu ok. 10 mld zł.