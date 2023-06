USA nie zbankrutują. Biden podpisał ważną ustawę

Prezydent USA Joe Biden podpisał przyjętą przez Kongres ustawę, zawieszającą do 2025 r. limit zadłużenia państwa, co pozwoli Stanom Zjednoczonym uniknąć bankructwa. Według analiz pozwoli to zredukować deficyt budżetowy o 1,5 bln dolarów w ciągu 10 lat.