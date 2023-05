Bankructwo techniczne USA. Groźba katastrofy odsunięta?

- Myślę, że to naprawdę ważny krok naprzód. Odsuwa groźbę katastrofalnej niewypłacalności, chroni nasze ciężko wypracowane i historyczne ożywienie gospodarcze - ocenił Biden po rozmowie telefonicznej z McCarthym, podczas której sfinalizowano porozumienie.

Bankructwo techniczne USA. Jest porozumienie

Departament Skarbu ostrzegł w piątek, że jeśli nie zostanie uchwalone porozumienie, do niewypłacalności dojdzie 5 czerwca. Zabraknie wówczas funduszy na pokrycie bieżących płatności, co grozi destabilizacją rządu i agencji federalnych. Biden wezwał obie izby Kongresu do jak najszybszego przyjęcia umowy.