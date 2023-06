Ustawa frankowa. Jest deklaracja rządu

ehhh 1 godz. temu zgłoś do moderacji 18 0 Odpowiedz

"W skrócie chodzi o to, że wskutek osłabienia złotego wobec szwajcarskiej waluty raty kredytów, a także kwota kapitału do spłaty drastycznie wzrosły. Kredytobiorcy, mając problem ze spłatą zobowiązania, apelowali o ustawowe rozwiązanie ich problemów. Nie doczekali się i poszli do sądów, gdzie w ponad 90 procentach wygrywają spory z bankami — głównie o unieważnienie umowy i "darmowy kredyt". I wy się nazywacie portalem finansowym? W skrócie chodzi o to, że te umowy zawierały klauzule niezgodne z polskim i unijnym prawem, banki stosowały niekontrolowane sposoby przeliczeń a same umowy zabezpieczały wyłącznie banki. I to dlatego teraz te umowy są masowo umarzane, a frankowicze wykorzystują to do ucieczki przed rosnącymi ratami. Niemniej, nawet gdyby frank nie podrożał, to takie umowy nigdy nie powinny być w obiegu, a nasza KNF nie tylko dopuściła te umowy, ale teraz jeździ do TSUE i lobbuje na korzyść banków. To jest sedno problemu.