Ustawa wiatrakowa. Jest decyzja prezydenta

Pierwotnie projekt, który rząd skierował do Sejmu, przewidywał odległość 500 m od zabudowań. Jednak sejmowa komisja ds. energii przyjęła poprawkę zwiększającą odległość wiatraków do 700 m. Następnie ustawa trafiła do Senatu, który ponownie obniżył odległość do 500 m. Posłowie ostatecznie tę poprawkę odrzucili.