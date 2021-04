Uwaga, ważna zmiana na poczcie. Znikają znaczki z listów poleconych

Piotr 30 min. temu zgłoś do moderacji 47 1 Odpowiedz

Poczta jak padnie nie będę ich żałował. Poszaleli kompletnie. Wysyłałem kartki świąteczne do rodziny w Szwajcarii, Niemczech i na Litwie. Cena znaczka 8 zł. Dostałem kartkę z Niemiec 1.10 Euro. To jakieś żarty, dlaczego znaczek z PL do DE jest droższy o 60% ??? Polskim pracownikom poczty nikt nie płaci takich stawek jak w Niemczech, czynsze za lokale i inne koszty też są niższe.