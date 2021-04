PiS jak duża firma. Na co wydaje miliony? Są dokumenty

Z ponad 75 mln zł, które trafiły na konto Prawa i Sprawiedliwości w 2020 roku, aż 1 mln 650 tys. zł to wydatek na ochronę prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego. Czynsz za centralę PiS przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie to 48 tys. zł miesięcznie, czyli 576 tys. zł rocznie. Taką stawkę PiS płaci od sierpnia ub.r.

Tygodnik "Polityka" zapoznał się z dokumentami finansowymi PiS, które trafiły do Krajowego Biura Wyborczego. 75 mln 794 tys. zł to dokładna kwota z konta PiS za 2020 rok.

Większość tej kwoty to dotacja - 37 mln 173 tys. zł. Jest to zwrot kosztów kampanii do polskiego i europejskiego parlamentu z 2019 r.. Do tego dochodzi coroczna subwencja w wysokości 22 mln 260 tys. zł. Dotacja i subwencja to wpływy z budżetu państwa, czyli z kieszeni podatników. Wpłaty członkowskie to 4 mln 332 tys. zł ze składek.