Via Baltica. "Droga o oddziaływaniu europejskim". Rząd zapewnia, że prace idą zgodnie z planem

- Jesteśmy przekonani, że w kolejnych tygodniach i miesiącach nadal tak będzie, że będą powstawały setki, tysiące dróg właśnie po to, żeby rozwijać nie tylko regiony, ale też całą Polskę - ocenił Weber cytowany przez Polską Agencję Prasową.

Polityk wizytujący budowę jednego z odcinków ocenia, że już po powstaniu międzynarodowa trasa S61 Via Baltica będzie miała wpływ na rozwój gospodarczy województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Stwierdził również, że będzie miała też szersze, europejskie znaczenie.

Politycy rządzącej partii już nie pierwszy raz zapewniają, że Via Baltica spowoduje dużo bardziej dynamiczny rozwój gospodarczy na Podlasiu, Warmii i Mazurach.

Kierowcy mieli ją dostać do użytku w 2020 r., ale najprawdopodobniej pojada nią dopiero w 2022 r. Ten odcinek stanowi ważny fragment drogi ekspresowej S61, a zarazem tego flagowego szlaku komunikacyjnego. Przypomnijmy, Via Baltica ma mieć 241 km, i powadzić do krajów nadbałtyckich.