W 2023 r. ten kraj wejdzie do strefy euro. To popularny kierunek wśród Polaków

Chorwacja odlicza godziny do przyjęcia euro i wejścia do strefy Schengen, co nastąpi wraz z początkiem 2023 roku - pisze w sobotę agencja AFP. Eksperci przewidują wiele korzyści, chorwackie społeczeństwo jest jednak nieufne wobec nowej waluty. Chorwacja to jeden z najpopularniejszych kierunków turystycznych dla Polaków.