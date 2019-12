W których miastach mieszkania podrożały dwa razy?

Budapeszt to jeden z europejskich rekordzistów

Jeżeli chodzi o dane na temat wzrostów cen mieszkań, to najczęściej dotyczą one całych krajów. Znacznie trudniej jest znaleźć informacje o zmianach kosztów zakupu metrażu na terenie poszczególnych miast. Stanowi to pewien problem, ponieważ ceny mieszkań z metropolii mogą np. rosnąć o wiele szybciej niż sugerowałaby ogólnokrajowa średnia.