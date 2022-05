W Meksyku ogródki i sady mają być odpowiedzią na szalejącą drożyznę

Władze Meksyku chcą rozszerzyć program "Siejąc życie", w ten sposób zwiększą obszar upraw kukurydzy, fasoli, ryżu, a także kawy i ogrodów owocowych. Do szerokiego udziału w programie prezydent zachęcał zarówno zawodowych rolników i sadowników, jak i pozostałych obywateli.

Inflacja, która przyspiesza w Meksyku już od 17 miesięcy w związku z pandemią koronawirua, doprowadziła do blisko 15-procentowego wzrostu cen artykułów rolnych.

Uczyniło to jeszcze bardziej tragiczną sytuację 28,6 milionów mieszkańców 129-milionowego kraju, którzy z powodu niskich dochodów oraz inflacji już przed wybuchem wojny w Ukrainie mieli "ograniczony dostęp do wartościowych artykułów spożywczych" - jak to określają ekspertyzy rządowe.