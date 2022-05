Światowe porty czekają na ukraińskie zboże. Stawką jest głód

W poniedziałek w Warszawie doszło do spotkań wicepremiera i ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka z sekretarzem rolnictwa USA Tomem Vilsackiem, ministrem polityki rolnej i żywności Mykołą Solskim, a także komisarzem UE ds. rolnictwa Januszem Wojciechowskim. Politycy dyskutowali m.in. o możliwości zwiększenia wywozu ukraińskiego zboża w związku z blokadą czarnomorskich portów.

Rosyjska blokada portów w Ukrainie to nie tylko problem Kijowa

Henryk Kowalczyk dodał, że wszystkie porty przeładunkowe w Polsce — w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu — są gotowe do transportu ukraińskiego zboża. Przyznał też, że największym wyzwaniem jest przetransportowanie tego zboża przez granicę polsko-ukraińską, co wynika z różnicy rozstawu torowiska. Stąd decyzje po polskiej stronie, aby udrożnić takie przejścia graniczne. Są na nich też obecne przez całą dobę służby fitosanitarne i weterynaryjne, aby przewóz towarów rolno-spożywczych z Ukrainy był możliwie sprawny — dodał.

Świat chce pomóc w dostawach zboża z Ukrainy

Nie tylko Polska chce pomagać w transporcie ukraińskiego zboża . Jak poinformował minister spraw zagranicznych Rumunii Bogdan Aurescu, niemal wszystkie transporty ukraińskich zbóż kierowane są do Konstancy, gdzie znajduje się główny port kraju.

W kwietniu przedstawiciele rządu Rumunii zapowiedzieli, że do końca 2022 r. należy spodziewać się szeregu przedsięwzięć zmierzających do rozbudowy infrastruktury portów tego kraju nad Morzem Czarnym oraz nad Dunajem. Inwestycje te miałyby usprawnić przesył towarów z Ukrainy do innych państw świata.