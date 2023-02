W Niemczech brakuje kierowców autobusów. Problem się pogłębia

luka w rynku 15 min. temu zgłoś do moderacji 5 1 Odpowiedz

Dopóki nie pojawią się na rynku pośrednicy którzy za jakąś prowizją bezpośrednio kontaktują z firmą i najmem kawalerki czy tam studio. Umową masz z firmą. Umowę masz z właścielem studio to nie wiem czy jest sens te artykuły pisać. Jest zapotrzebowanie jak piszecie w każdej branży to trzeba troche się ruszyć żeby je wypełnić. Nikt nie pojedzie do pracy na kilk miesiący mieszkać z elemtem i wdychac po nich smordy z fajek i kebabów. Mnóstwo ludzi szuka ale nikt za granicę nie jedzie mieć gorzej i urzerać się z bandą elementu.