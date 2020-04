W Polsce przybyło... pechowców. Nie skorzystają ze zwolnienia z ZUS, bo biznes założyli za późno

Jak wynika z analizy money.pl, w marcu ponad 18 tys. osób zdecydowało się założyć własną działalność gospodarczą . Wnioski złożyli do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i… wpadli w sam środek kryzysu gospodarczego, związanego z koronawirusem. Z 3-miesięcznego zwolnienia ze składek ZUS jednak nie skorzystają.

Jak to możliwe? Zgodnie z przepisami o przerwę w płaceniu składek na ubezpieczenie społeczne może wnioskować tylko ten przedsiębiorca, który wykonywał działalność pozarolniczą przed 1 lutego 2020 r. i opłacał składki na własne ubezpieczenie. Przedsiębiorca, który założył jednoosobową działalność gospodarczą w marcu, po prostu nie jest uwzględniony w systemie. Firma stała się firmą zbyt późno. Co w takim wypadku? Firma może skorzystać z tradycyjnej "Ulgi na start" (o ile w ciągu ostatnich pięciu lat nie prowadził innej działalności), która pozwala płacić tylko składkę zdrowotną. To jednak już obowiązujący program. Ci, którzy założyli firmę wcześniej, mieli więcej szczęścia. Nie zapłacą nic.