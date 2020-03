ZUS zlecił 1,5 mln przelewów. W miesiąc do seniorów wyśle ponad 10 mld zł

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął przelewanie pieniędzy dla seniorów. 1,2 tys. zł brutto powędruje do każdej starszej osoby, która była emerytem lub rencistą na dzień 31 marca. Na rękę seniorzy zobaczą około 1 tys. zł.

Dlaczego na konto nie powędruje 1,2 tys. zł? Wszystko przez zaliczkę na podatek dochodowy i składkę zdrowotną, które seniorzy też opłacają. "13." emerytura nie jest zwolniona z danin. Pieniądze trafią do grupy 9 mln seniorów. Łączny koszt programu to blisko 11 mld zł.

Kiedy pieniądze dotrą na konto? Terminów płatności w ZUS jest kilka, a zaczynają się od pierwszego dnia miesiąca. Kolejne przelewy są realizowane 5, 6, 10, 15, 20 i w 25 dzień miesiąca. Wtedy też na konta (lub przekazem pocztowym) środki docierają do seniorów. Różne terminy są spowodowane tylko i wyłącznie koniecznością rozładowania pracy na cały miesiąc. Na poszczególne dni przypadają równe grupy seniorów. A to oznacza, że 1 kwietnia pieniądze powędrują do blisko 1,5 mln seniorów. I tak w każdym kolejnym terminie.