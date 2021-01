W tym regionie zakażonych przybywa najszybciej. Lekarz tłumaczy powody

To sporo, szczególnie jeśli spojrzymy na liczbę ludności. W tym województwie żyje raptem 2 miliony osób. To dopiero 10. miejsce pod tym względem w kraju.

To pierwsze miejsce w kraju. W tyle zostały nawet te regiony, które do tej pory wiodły w tej kwestii prym. Wskaźnik przekracza wartość 20 jeszcze tylko w trzech północnych województwach - zachodniopomorskim, pomorskim oraz warmińsko-mazurskim. W pozostałej części kraju nie przekracza 15.

Od początku epidemii na Kujawach wykryto ponad 100 tysięcy przypadków. To więcej niż chociażby na Dolnym Śląsku, gdzie na co dzień mieszka o 50 proc. więcej osób.

Wojewódzki konsultant przyznaje również, że mieszkańcy nie unikają testowania, kiedy już pojawiają się objawy. A w innych regionach się to zdarza. Choćby po to, by nie trafić do izolacji.