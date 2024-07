W Wenezueli wrze. Ludzie wyszli na ulicę. Protestują przeciwko oficjalnym wynikom wyborów

W Wenezueli protestują

Setki demonstrantów, przełamując blokadę policyjną, wjechały na motocyklach do dzielnicy rządowe j Caracas, gdzie znajduje się pałac prezydencki, skandując pod adresem Maduro i jego rządu: "Upadnie, upadnie, musi upaść!".

Takie same okrzyki, na przemian ze skandowanym zbiorowo przez tłumy młodzieży hasłem "Wolność, wolność!", rozlegały się w Petare, rozległej stołecznej dzielnicy najuboższych mieszkańcow Caracas.

Policja całkowicie zablokowała wstęp do najzamożniejszej, elitarnej stołecznej dzielnicy Las Mercedes. Gdy policjanci użyli gazu łzawiącego, poleciał w ich stronę grad kamieni.

Wyniki wyborów w Wenezueli. Są wątpliwości

Do Stanów Zjednoczonych, Chile, Kolumbii i Brazylii - pierwszych krajów, które wyraziły wątpliwości co do sposobu przeprowadzenia wyborow - przyłączyła się Unia Europejska.