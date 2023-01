Wakacje w trybie rotacyjnym jak ferie? Jest odpowiedź Przemysława Czarnka

Wakacje jak ferie? Czarnek stanowczo

W jego ocenie "wakacje trwają wystarczająco długo, żeby nasza infrastruktura turystyczna mogła odpowiedzieć na zapotrzebowanie wszystkich uczniów". – Co innego ferie zimowe, dwa tygodnie to był za krótki czas i dobrze, że zostały wydłużone do sześciu tygodni łącznie – ocenił polityk, lecz zaznaczył, że trwają wciąż analizy.