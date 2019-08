Waldemar Pawlak szantażowany. "Odradzono mi to zgłosić"

Waldemar Pawlak o sprawie poinformował na swoim profilu na Facebooku. "Kilka miesięcy temu spotkałem się z próbą szantażu i wyłudzania pieniędzy. Działania polegały na próbie osobistego kontaktu oraz rozsyłaniu szkalujących informacji do znajomych i instytucji (skąd my to znamy?). Zwróciłem się do prawników i znajomych z dużym doświadczeniem z prośbą o radę. Zdecydowana większość poradziła mi nie podejmować działań prawnych czy medialnych, oceniano, że sprawa może stanowić pretekst do ataku politycznego i medialnego" - czytamy we wpisie.