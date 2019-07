Waloryzacja rent i emerytur. Będzie zdecydowana podwyżka świadczeń w 2020 r.

Do wyliczenia wskaźnika waloryzacji analizowane się dwa główne czynniki. Realny wzrost płac, czyli dane o realnym wzroście płac pracowników oraz inflacja w gospodarstwach emeryckich.

Liczone i analizowane są koszty niezbędnych artykułów, których potrzebują emeryci, a także ich koszt po inflacji. Do wyliczeń wykorzystywane są zawsze dane z roku poprzedniego.

Waloryzacja rent i emerytur w 2020 r. Pierwsze szacunki

Jak wynika z szacunków resortu pracy w 2020 roku waloryzacja rent i emerytur zamknie się na poziomie 3,24 proc. Przy średniej emeryturze daje to ok. 67 zł podwyżki dla seniorów co miesiąc.