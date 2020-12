Warunki techniczne 2021. Budowa i remont będą znacznie droższe

Po raz ostatni warunki techniczne były aktualizowane w 2017 roku. Od stycznia zmienią się po raz kolejny. Wszystko po to, by budynki były bardziej efektywne energetycznie.

Trzeba więc używać lepszych materiałów budowlanych, ale również lepszej jakościowo stolarki okiennej. A to oczywiście oznacza, że trzeba będzie zapłacić znacznie więcej niż do tej pory.

- To koszty wyższe średnio o kilka-kilkanaście tysięcy złotych i to w przypadku bardzo średniego produktu - mówi money.pl Konrad Płochocki, dyrektor generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

Problem z efektywnością

Płochocki podkreśla jednocześnie, że zarówno PZFD, jak i branża okienna oraz budowlana w pełni popiera cel oszczędności cieplnej. - Problem w tym, że robimy to nieefektywnie - zwraca uwagę.

Co to oznacza? Rząd wprowadzając nowe warunki techniczne od 2021 roku wyznacza nie tylko cel, ale również sposób jego osiągnięcia.

- Rząd narzuca maksymalną wartość współczynnika przenikalności cieplnej okien, ścian czy stropów, zamiast powiedzieć budynek ma zużywać nie więcej niż X na metr kwadratowy – przecież to się liczy dla mieszkańców, nie to, w jaki sposób się tę oszczędność udało osiągnąć - mówi Płochocki.

Podkreśla, że znacznie bardziej efektywne byłoby po prostu narzucenie konkretnej oszczędności energetycznej. - A jak projektant i inwestor to osiągną, to już ich sprawa - apeluje dyrektor PZFD.

Złożyłeś wniosek o pozwolenie na budowę? Dobre wieści

Nowe przepisy mają obowiązywać od przyszłego roku. Przy czym wszystkie wnioski o pozwolenia na budowę, które do 30 grudnia zostaną złożone w gminnych wydziałach architektury będą jeszcze weryfikowane na podstawie dotychczasowych warunków technicznych. Minister właśnie podpisał rozporządzenie w tej sprawie, o co PZFD i kilkanaście organizacji branżowych zabiegali od dawna.

- Możemy się więc spodziewać szturmu na urzędy gmin w ostatnich dniach tego roku. Ale tak naprawdę to my go widzimy już od kilku miesięcy - mówi Płochocki.