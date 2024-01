Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński zatrzymani. Policja miała wkroczyć do Pałacu

Poszukiwani przez policję Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik od godz. 11 przebywali w Pałacu Prezydenckim. Nikt tego zresztą nie ukrywał: obaj politycy najpierw zrobili sobie zdjęcie z Andrzejem Dudą, a następnie wyszli do dziennikarzy na krótki briefing prasowy.

Aresztowanie Kamińskiego i Wąsika. Policja wkroczyła do Pałacu

Jednak Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia poinformował w poniedziałek o przygotowaniu dokumentacji wykonawczej w ich sprawie. Znalazły się w niej nakazy doprowadzenia skazanych Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika do aresztu.

Dlatego też we wtorkowy poranek policja wkroczyła do ich mieszkań. Jednak ich tam nie zastała. Politycy byli już bowiem w drodze na spotkanie z prezydentem w Pałacu Prezydenckim. W jego trakcie wyszli też do dziennikarzy.