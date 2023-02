Ważna deklaracja Orlenu. Chodzi o rosyjską ropę

" Już 90 procent ropy naftowej przerabianej przez Grupę Orlen pochodzi z innych krajów niż Rosja. To efekt intensywnych działań na rzecz dywersyfikacji dostaw prowadzonych po 2015 roku" - przekazał PKN Orlen w środowej informacji prasowej.

Orlen uniezależnił się od rosyjskiej ropy

Spółka podkreśliła, że dzięki pozyskaniu wiarygodnych partnerów handlowych, j est przygotowana do całkowitej rezygnacji z rosyjskiej ropy , jeżeli zostaną wprowadzone kolejne sankcje na jej import.

"Przez ostatnie lata intensywnie budowaliśmy globalne relacje, które pozwoliły otworzyć nowe kierunki importu ropy do naszych zakładów w Polsce, na Litwie i w Czechach. W ten sposób zerwaliśmy z historycznym uzależnieniem od rosyjskiego surowca, który jeszcze w 2015 r. stanowił prawie 100 proc. ropy trafiającej do rafinerii Grupy Orlen. Obecnie jest to zaledwie 10 proc." - powiedział Obajtek, cytowany w informacji prasowej.