Ważne stanowisko dla Polaka w UE. Kto zostanie komisarzem?

Ursula von der Leyen szykuje się już do objęcia funkcji przewodniczącej Komisji Europejskiej. Zastąpi Jean-Claude'a Junckera i to ona będzie rozdawać karty. W czwartek pojawi się w Warszawie, by spotkać się z premierem Mateuszem Morawiecki, rząd ma chrapkę na ważne stanowisko w KE dla Polaka.

Z Unii napływają informację, że Polska może liczyć na ważne stanowisko w KE. Jak informuje "Dziennik Gazeta Prawna", powołując się na źródła w Brukseli, Ursula von der Leyen chce być pojednawcza, a że nie ma woli w strukturach Wspólnoty, by przyjmować łagodne stanowisko wobec praworządności w Polsce, to w sprawie komisarza może "pojawić się coś więcej".

Spotkanie w czwartek

Z kolei Morawiecki już wcześniej zapowiadał, że przyjazd von der Leyen do Warszawy "to pozytywny gest". - Jednak polityka składa się nie tylko z gestów, lecz z konkretnych rozwiązań. Musi prowadzić do tego, by wygrane były obie strony lub przynajmniej mogły wykazać, że ich priorytety są zapewnione - stwierdził.