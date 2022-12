Ważne zmiany dla przedsiębiorców. Muszą zwrócić uwagę na e-wiadomości na PUE ZUS

Od piątku obowiązują nowe przepisy dotyczące dostarczania pism do przeszło 2 mln przedsiębiorców płacących składki do ZUS-u. Od teraz Zakład będzie mógł dostarczyć pisma na profil PUE. Taka forma dostarczenia dokumentów będzie uznana za skuteczna, a dowodem na to będzie urzędowe potwierdzenie odbioru (UPO) – pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

Zmiany w ZUS dla przedsiębiorców

Jeżeli nie założą konta do końca tego roku, to zrobi to za nich ZUS z urzędu, gdyż od 1 stycznia 2023 r. wszyscy płatnicy muszą mieć konto na PUE. Zakład na założone przez siebie pismo będzie wysyłać urzędnicze pisma do przedsiębiorców.