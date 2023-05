Wenus Botticellego została influencerką na Instagramie. Włosi są oburzeni

Cyfrowa wersja Wenus na specjalnie do tego stworzonym koncie na Instagramie promuje Włochy np. poprzez zajadanie się pizzą, wizytę w rzymskim Koloseum, a nawet w stroju kolarskim przypominającym, że startuje wyścig Giro d'Italia. To, co ją różni od oryginału, to fakt, że jest w pełni ubrana i ma tylko 30 lat lub trochę więcej – informuje Bloomberg.