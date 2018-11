108 mln złotych, czyli największa zrzutka w polskim biznesie

Nie tylko wydali stanowcze oświadczenie, ale też poszli o krok dalej. 108 mln zł - jeśli na taką kaucję w zamian za możliwość odpowiadania z wolnej stopy zgodzi się sąd , będzie to absolutny rekord w dziejach polskiego wymiaru sprawiedliwości. Nawet w przypadkach największych afer gospodarczych kwoty poręczeń majątkowych były nie o jeden, ale o dwa rzędy wielkości mniejsze. Skąd taka astronomiczna kwota? Jak udało się ją zgromadzić?

Bogaci ręczą własnym majątkiem

Według ustaleń redakcji money.pl Piotr Osiecki ma wielu przyjaciół, którzy zdecydowali się zaryzykować własnym majątkiem, by przekonać, że oskarżony nie będzie uchylał się od współpracy z wymiarem sprawiedliwości. Gdy 30 sierpnia w związku z aferą GetBecku były prezes Altus TFI został zatrzymany, niemal natychmiast tak zwanego poręczenia niemajątkowego udzieliła mu Polska Rada Bzinesu. Poręczeń osobistych udzieliło też indywidualnie wielu członków Rady.

PRB to największa, najbardziej elitarna organizacja biznesowa, do której należy wielu najbogatszych Polaków. Zrzesza właścicieli i kluczowych menedżerów największych polskich przedsiębiorstw oraz firm międzynarodowych, reprezentujących większość sektorów gospodarki. - Według mojej najlepszej wiedzy wśród osób, które złożyły poręczenia majątkowe, są członkowie Polskiej Rady Biznesu - przyznaje w rozmowie z mony.pl pragnący zachować anonimowość jeden z członków Zarządu PRB. W sumie na kwotę 108 mln złożyło się "około" 10 osób fizycznych oraz 3 firmy - mówiła w piątek obrońca Piotra Osieckiego Katarzyna Szwarc.

Gigantyczna kwota

Skąd tak wysoka kwota poręczenia? - Wobec absurdu, przed którym stoimy, tylko absurdem możemy to zwalczać - komentuje sytuację mecenas Szwarc. 108 mln to w tym kontekście faktycznie potężne pieniądze. Śledząc największe sądowe batalie, jakie rozegrały się w Polsce po 1989 roku, i wysokość kaucji wpłacanych za podejrzanych, znajdziemy poręczenia na miliony złotych, ale daleko im do sumy zebranej przez przyjaciół Piotra Osieckiego.