11 listopada kosztuje miliony złotych. To największa akcja służb w historii

Kilka tysięcy policjantów na ulicach, do tego wsparcie Żandarmerii Wojskowej. Szczegóły akcji? Tajne. Taktyka, siły i wyposażenie nie są publikowane ze względów bezpieczeństwa. Policja nie ukrywa, że to jedno z największych zabezpieczeń w historii służb. Tak wygląda tegoroczna ochrona wydarzeń w Warszawie.

Tylko ten jeden dzień będzie kosztował od 2 do nawet 3 mln złotych - wynika z szacunków money.pl. Główny koszt? Wydatki na zapewnienie bezpieczeństwa. Ale i samo sprzątanie miasta będzie kosztować od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Zarząd Oczyszczania Miasta w ubiegłych latach na porządki wydawał nawet 50 tys. zł.

Od czego zależy ostateczna kwota? Głównie od liczby policjantów, których na ulice wyprowadziły służby. Zwykle bezpieczeństwa broniło 5-6 tys. funkcjonariuszy. Zwykle. Tegoroczny Marsz Niepodległości jeszcze zanim się zaczął, to już powodował gorące komentarze. Siły są z pewnością adekwatnie większe. A to musi kosztować.

W 2016 roku wydaliśmy 1,7 mln zł, w 2015 roku 1,4 mln zł. Do tej pory najdroższy był rok 2014, kiedy to Komenda Stołeczna Policji na akcje w Warszawie wydała 1,87 mln zł. Tegoroczny Marsz może być jednym z najdroższych.

W jaki sposób szacowaliśmy wydatki związane z marszem? Wyliczając, ile kosztuje wyprowadzenie jednego policjanta na ulicę. Średnio było to 300 zł na każdego funkcjonariusza (kwota nie stanowi jego zarobków, ale uwzględnia wydatki na wynagrodzenia, sprzęt, paliwo - wszystko, co wydaje Komenda Stołeczna Policji). Jeżeli na ulicach pojawi się 8 tys. funkcjonariuszy - koszty ochrony będą wynosić 2,5 mln zł. A jest to liczba prawdopodobna - od samego rana w wielu miejscach stolicy trwają liczne imprezy. Rok temu było ich mniej, bo rocznica nie była okrągła.

Do tego dochodzą jeszcze... ewentualne straty miasta. Formalnie marsze nie są już okazją do protestu przeciw rządowi, więc zniszczeń w stolicy praktycznie nie widać. W przeszłości tak jednak nie było. Im ostrzejszy w przebiegu był marsz, tym więcej miasto wydawało na naprawę zniszczeń.

Jedyne, co się stało 11 listopada, to przyjazd Józefa Piłsudskiego do Warszawy. Wtedy Rada Regencyjna przekazała mu władzę wojskową. To dlatego święto zostało ustanowione na tę właśnie datę.