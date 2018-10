Jakub Ceglarz 1 godzinę temu

12 listopada to 13. wolny dzień w tym roku. Tylko 5 krajów UE ma ich więcej

Tylko 5 państw Unii Europejskiej i 8 w całej Europie ma więcej świątecznych dni w 2018 r. niż Polska. Jeśli 12 listopada rzeczywiście nie pójdziemy do pracy (a wszystko na to wskazuje), będzie to 13. dzień wolny w bieżącym roku kalendarzowym. Tyle samo odpoczywają m. in. Austriacy, Portugalczycy oraz Bułgarzy.

