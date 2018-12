30 mld zł na farmę wiatrową na Bałtyku. PGE szuka zagranicznego inwestora

W przyszłym roku PGE spodziewa się pozytywnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla farmy wiatrowej. Zgodnie z przyjętym harmonogramem wyprowadzenie energii z pierwszej morskiej farmy Grupy PGE mogłoby nastąpić ok. 2025 r., a rozpoczęcie komercyjnej eksploatacji w 2026 r.

Jak pisze "Dziennik Gazeta Prawna", łączna wartość projektu PGE wraz z przyłączeniem do systemu energetycznego w obecnych realiach oznacza wydatek na poziomie 30 mld zł. To suma zbliżona do zakładanych przez rząd kosztów budowy bloku jądrowego.