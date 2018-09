500+ to za mało, będzie 600+. Polityk PiS: "Stać nas"

Fot. Leszek Szymański 500+ zmieni się w 600+? Chce tego samorządowiec z Płońska

600+ to nowy pomysł samorządowców Prawa i Sprawiedliwości z Płońska. Chcą, by miasto do programu dopłacało 100 zł miesięcznie. Kandydat PiS na burmistrza tego miasta twierdzi, że są na to pieniądze.

Program 600+ to kolejna przedwyborcza wrzutka. Tym samorządowcy PiS z Płońska kuszą wyborców. Jeden z polityków tej partii Marcin Kośmider, w obecności ministra Patryka Jakiego oraz byłego szefa CBA Macieja Wąsika, stwierdził, że wprowadzi lokalną dopłatę do programu „Rodzina 500+”.

Kośmider jest kandydatem PiS na burmistrza Płońska. Jego zdaniem, budżet miasta wytrzyma stuzłotowe, comiesięczne dopłaty do 500+. Mówił o tym podczas przedwyborczej konwencji PiS w Płońsku. Jego słowa zacytował portal Plonsk24.pl.

- Wprowadzę lokalną dopłatę miejską w wysokości 100 zł do programu rządowego "Rodzina 500+" dla płońskich rodzin. Jako wieloletni radny miasta Płońska wiem, że jest to możliwe. Stać nas na to. W Płońsku będzie program "600+"- stwierdził Marcin Kośmider.

W przesłanym do portalu Gazeta.pl oświadczeniu opisał dokładniej swój pomysł.

„Chcę, by ludzie chcieli mieszkać, budować rodziny i przyszłość w Płońsku. 600+ to jeden z elementów programu, który ma to sprawić. 500+ to przełomowy program dla polskich rodzin, szczególnie w Polsce powiatowej. Dlatego pragniemy go kontynuować i rozwijać” – napisał kandydat PiS na burmistrza Płońska.

Kośmider podkreślił raz jeszcze, że stuzłotowy dodatek nie będzie problemem dla budżetu miasta.

„Znam budżet miasta, wiem, jak często lekkomyślnie wydawane są w nim pieniądze. Łatwo znaleźć oszczędności. Wierze w to, że program 600+ będzie się Płońskowi w dłuższym terminie opłacać. Traktuje go jako inwestycje w młode pokolenie, ale i w miasto, które zaczyna się wyludniać, a które powinno się dynamicznie i szybko rozwijać.” – stwierdził polityk PiS.

W budżecie dwudziestotysięcznego Płońska na rok 2018 na wydatki zakwalifikowane jako "Rodzina" przeznaczono ponad 18,5 mln zł, czyli ok. 18,5 proc. z budżetu wynoszącego nieco ponad 100 mln zł.

W rozmowie z portalem Gazeta.pl Filip Przedpełski, rzecznik Urzędu Miejskiego w Płońsku, powiedział, ile kosztowałoby spełnienie postulatu PiS.

- Gdyby przyjąć obecne kryteria Programu "Rodzina 500+", koszt dodatkowych 100 zł można wstępnie oszacować na ok. 2,5 mln zł rocznie – stwierdził Przedpełski.

