Paraliż wypłat 500+. Rafalska: Nikt nie będzie nas szantażował

Fot. Andrzej Hulimka/REPORTER Rząd, zdaniem minister, daje wystarczająco duże pieniądze, aby zlecone zadania urzędnikom ”były należycie wynagradzane".

- Nie ma najmniejszych powodów, aby mówić o tym, że wypłacanie programu 500+ może być zakłócone - przekonywała w Kielcach minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska odniosła się do zaplanowanego na piątek protestu urzędników oraz informacji o możliwych kłopotach z wypłacaniem świadczenia z programu Rodzina 500 Plus.

- Nikt nie będzie nas szantażował płynnością wypłacania programu 500+, bo to jest zobowiązanie, z którego wszyscy musimy się wywiązać – przytacza słowa minister Rafalskiej Polska Agencja Prasowa.

Jak dodała, informacje o możliwych problemach to tylko straszak. - Polskim rodzinom mówię "nie bójcie się", program będzie wypłacany, realizowany, bo na to są pieniądze – zaznaczyła podczas konferencji prasowej szefowa resortu rodziny.

Co do samego protestu i postulatów wyższych zarobków dla urzędników, zaznaczyła, że to samorządy muszą zweryfikować swoją politykę płacową. Strona rządowa, jej zdaniem, daje wystarczająco duże pieniądze, aby zlecone zadania ”były należycie wynagradzane".

