70 mln zł dotacji dla fundacji o. Rydzyka. Pieniądze pójdą na muzeum w Toruniu

70 mln zł na budowę i wyposażenie Muzeum "Pamięć i Tożsamość" im. św. Jana Pawła II w Toruniu otrzyma fundacja Lux Veritatis o. Tadeusza Rydzyka. Umowa z resortem kultury została podpisana 20 czerwca. Pierwsza transza zostanie wypłacona jeszcze w tym roku.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło właśnie, że muzeum powstanie i będzie współtworzone z fundacją Lux Veritatis. Resort Piotra Glińskiego przeznaczy na ten cel 70 mln zł. Z komunikatu resortu wynika, że w 2018 r. muzeum otrzyma 5 mln zł dotacji, w 2019 r. - 55 mln zł, a w 2020 r. - 10 mln zł.

Jak zaznaczono, dyrektora muzeum będzie powoływał minister kultury po uzgodnieniu kandydatury z założycielem muzeum, czyli Fundacją Lux Veritatis.

- Muzeum "Pamięć i Tożsamość" wypełni istotną lukę w naszej ofercie muzealnej, która wciąż w niedostatecznym stopniu obejmuje zarówno aksjologię Jana Pawła II, jak i kwestie relacji polsko-żydowskich w czasie II wojny światowej - stwierdził minister Gliński, cytowany w komunikacie.

Odniósł się też do krytyki współpracy jego resortu z Fundacją Lux Veritatis.

- Chciałbym przypomnieć, że toruński ośrodek od lat zajmuje się bardzo cenną działalnością edukacyjną i kulturotwórczą docenianą swego czasu m. in. przez Jana Pawła II, który w marcu 1994 r. podkreślał, że "cenny wkład Radia Maryja w dzieło Nowej Ewangelizacji buduje rodzinę Bogiem silną, wychowuje społeczeństwo, a zwłaszcza młode pokolenie do cywilizacji miłości" - powiedział.

W komunikacie znalazła się także polemika z innym zarzutem kierowanym pod adresem resortu kultury. "Obecnie MKiDN współprowadzi, z różnymi podmiotami, 45 muzeów i instytucji kultury. Wśród podmiotów, z którymi współprowadzimy te instytucje dominują samorządy lokalne, z których zdecydowana większość nie jest politycznie związana z Prawem i Sprawiedliwością" - czytamy.

Muzeum koło akademików

Powstanie Muzeum Pamięci i Tożsamości im. św. Jana Pawła II zapowiedział już rok temu o. Tadeusz Rydzyk, ale nie było wtedy jeszcze mowy o sfinansowaniu jego budowy z pieniędzy publicznych. Muzeum miało powstać na działce położonej między akademikami Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej a sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji w Toruniu.

Tygodnik "Nie" niedawno napisał, że dotarł do umowy zawartej między ministrem Piotrem Glińskim a fundacją Lux Veritas, w której miano zapisać, że wicepremier zobowiązuje się zapłacić fundacji z naszych podatków co najmniej 100 mln zł do 2020 r.

Dopytywany przez "Gazetę Wyborczą", resort oznajmił, że publikacja tygodnika "zawiera nieprawdziwe informacje". "Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie komentuje informacji pochodzących z niewiarygodnych źródeł" - napisano.

Strumień publicznych pieniędzy

80 921 021 złotych - tyle publicznych pieniędzy trafiło za rządów PiS do spółek i fundacji związanych z ojcem Rydzykiem. Swoje wyliczenia pokazało OKO.press. Uwzględniają one dotacje, o których - jak pisze portal - nie było dotąd publicznie wiadomo.

Wśród tych dotąd nieznanych - jak zaznacza OKO.press - jest m.in. 600 tys. zł z Ministerstwa Zdrowia za emisję programu "Na zdrowie" i spotu "Zdrowo jest wiedzieć" w Telewizji Trwam, 600 tys. z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na produkcję i emisję programów czy 316 tys. z Ministerstwa Środowiska na przygotowanie audycji telewizyjnych poświęconych jakości powietrza.

Wyliczenia, jak dodaje portal, nie uwzględniają jednak wszystkich pieniędzy - państwowe spółki, które zasilają media związane z ojcem Rydzykiem reklamami i darowiznami, nie ujawniają, ile za nie zapłaciły.



Money. pl prześwietli w kwietniu fundację ojca Rydzyka. Żadnych zaległości, brak przeterminowanych długów, terminowe rozliczanie płatności, kilkadziesiąt samochodów na stanie i potężne aktywa pod kontrolą - to w skrócie Lux Veritatis. Fundacja założona przeszło 20 lat temu przez trzech redemptorystów odpowiada za telewizję Trwam, geotermię i operatora komórkowego "w naszej Rodzinie".



Lux Veritatis odpowiada też za Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej (WSKSiM) i Sanktuarium Gwiazdy Nowej Ewangelizacji. A mało kto wie, że Fundacja pierwsze biznesowe kroki stawiała w sprzedaży kaset VHS. Zaczęło się od "Najświętszej Panny". Biznes rozkręcił się w imponującym tempie.

