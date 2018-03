Debiut marki Diverse na giełdzie. Właściciel przedstawia plany

Fot. Etos S.A., matermiały prasowe Diversa to jedna z ostatnich marek nieobecnych jeszcze na warszawskiej giełdzie

Do grona spółek giełdowych z branży detalu odzieżowego może dołączyć kolejna. Fundusz Abris Capital Partners po raz kolejny planuje wprowadzić akcje właściciela marki Diverse na GPW. Kiedy to się stanie? Nie później niż w 2019 roku, ale wszystko zależy od okoliczności.

Abris Capital Partners Ltd. rozważa wyjście z inwestycji w spółkę Etos - właściciela marki odzieżowej Diverse. Ma się to odbyć poprzez pierwotną ofertę publiczną, która mogłaby mieć miejsce w tym lub przyszłym roku - poinformował ISBnews partner i współzałożyciel Abrisu George Swirski.

Przypomnijmy, że właściciel Diverse był bliski wejścia na giełdę w połowie 2015 roku. Zrezygnował z tego m.in. ze względu na niesprzyjające warunki rynkowe, czyli zbyt mały popyt zgłaszany na akcje. To przełożyło się zresztą na niską cenę akcji, a fundusz chce za nie dostać więcej.

- Diverse ma sukcesy niesamowite, bardzo ładnie rośnie. Szukamy dla niego rozwiązania, rozważamy wyjście przez giełdę - kiedyś już do tego się przymierzaliśmy, ale nie był to odpowiedni moment ze względu na sytuację na rynku - powiedział Swirski w rozmowie z ISBnews w kuluarach VII edycji Polish Economic Forum 2018 (PEF) w Londynie.

- Teraz wracamy do tematu. Spółka ma za sobą kilka lat dobrych wyników i wydaje nam się, że to może być dobre rozwiązanie. Rozważamy to wyjście w tym lub przyszłym roku - dodał.

To dużo mniej konkretny termin, niż ten szacowany niedawno przez "Puls Biznesu". Według informacji gazety debiut miał nastąpić już w pierwszej połowie bieżącego roku.

Marka Diverse powstała w 1993 r. Jest obecna w ok. 300 punktach detalicznych zlokalizowanych na terenie Polski.

Abris Capital Partners Ltd. to niezależna firma zarządzająca funduszami private equity, które inwestują w Europie Środkowo-Wschodniej. Swoje środki powierzyło zarządzanym przez nią funduszom wielu międzynarodowych, prestiżowych inwestorów instytucjonalnych (fundacje uniwersyteckie, fundusze emerytalne, firmy ubezpieczeniowe, prywatne fundacje), a aktywa pod zarządem Abris Capital Partners Ltd. to prawie 1,3 mld euro.