Agora sprzedała Stopklatkę. To koniec przygody z telewizją

Najpierw Agora sprzedała Metro TV, teraz przyszła kolej na Stopklatkę. W ten sposób grupa z Czerskiej wyprzedała cały swój biznes telewizyjny i będzie miała środki na budowę sieci restauracji.

14 czerwca Agora zawarła z Kino Polska TV S.A. umowę sprzedaży całości posiadanych przez Agorę akcji w spółce Stopklatka S.A., która jest właścicielem kanału filmowego Stopklatka TV. Ten debiutował w sieciach kablowych w 2013 roku i ma obecnie około 1 proc. widowni, co daje mu drugie miejsce wśród kanałów filmowo-serialowych po TVP Seriale.

W wyniku transakcji Agora pozbędzie się wszystkich akcji w spółce, stanowiących 41,14 proc. kapitału. Cena za jedną akcję wynosi 7,0 zł, a wartość transakcji to 32 mln zł. Według wstępnych szacunków wynik netto Grupy Agora wzrośnie dzięki temu o 22,6 mln zł, a samej spółki matki Agora SA - o 17,4 mln zł.

W konsekwencji wygaśnie umowa inwestycyjna dotycząca Stopklatki TV zawarta pomiędzy Agorą a Kino Polska w lutym 2013 roku. W ten sposób Agora zakończy działalność w obszarze cyfrowej telewizji naziemnej.

Niecały rok temu - we wrześniu 2017, Agora sprzedała też za 19 mln zł wszystkie swoje udziały w stacji telewizyjnej Metro TV, nadającej program od grudnia 2016. Grupa zarobiła na tamtej transakcji na czysto 11,4 mln zł.

Na co Agora wyda pieniądze uzyskane z sprzedaży kanałów telewizyjnych? Nie tylko na pokrycie strat ze swojej działalności, dotkniętej przez kryzys rynku prasowego, ale też najprawdopodobniej na inwestycję w sieć restauracji Papa Diego z kuchnią meksykańską. Projekt ma być rozwijany przez należące do Agory kina Helios.

Kino Polska się umacnia

Jeśli chodzi o Kino Polska, to zwiększy swój udział w Stopklatce do 82,64 proc. Finansuje to kredytem bankowym w BZ WBK.

Kino Polska TV to grupa medialna, właściciel kanału o tej samej nazwie. W styczniu tego roku przejęła udziały w Zoom TV, który nadaje swój program na ósmym multipleksie cyfrowym, przez co jest bezpośrednim konkurentem Metro TV.

Akcje Kino Polska zareagowały pozytywnie na wiadomość o dopięciu wcześniej zapowiadanej transakcji przejęcia kontroli nad Stopklatką. Kurs rośnie w czwartek o 4,2 proc. do poziomu 13,80 zł, najwyższego od marca ub. roku. 1,3 proc. zyskują też akcje Agory. Można powiedzieć, że wszystkie strony są z transakcji zadowolone.

Notowania akcji Kino Polska w ostatnim tygodniu





