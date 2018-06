Resort pracy opublikował projekt wymierzony w alimenciarzy. Trafią na roboty publiczne

Fot. Grzegorz Banaszak/REPORTER Alimenciarze na roboty publiczne, kary dla pracodawców zatrudniających ich na czarno - to niekóre propozycje.

Ministerstwo rodziny i pracy właśnie opublikowało projekt, którego celem jest poprawa ściągalności alimentów. I zaprasza do konsultacji zmian, które minister Elżbieta Rafalska przedstawiła już trzy tygodnie temu.



Jedną z propozycji jest aktywizacja dłużników alimentacyjnych, m.in. przy robotach publicznych. Oprócz tego resort chce podnieść kryterium dochodowe przy przyznawaniu świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego do poziomu 800 zł. Wyższe kryterium ma obowiązywać od października 2019 r. W projekcie przewidziano także kary dla pracodawców, którzy zatrudniają na czarno dłużników, kryjąc w ten sposób alimenciarzy.

Zobacz: Niepłacenie alimentów to rodzaj przemocy ekonomicznej

Tu zawieszony projekt mający poprawić ściągalność alimentów + podnieść próg dochod. do Fund.Aliment. https://t.co/Bbam1j2Yly

Nie zgadzamy się, by rodzice okradali własne dzieci. Zapraszamy do konsultacji @MRPiPS_GOV_PL @E_Rafalska @PremierRP -- Bartosz Marczuk (@BartoszMarczuk) June 5, 2018

Specjaliści od lat podkreślają, że bez karania pracodawców, którzy wypłacają pracownikom pieniądze "pod stołem" i tym samym utrudniają lub uniemożliwiają egzekucję komorniczą należnych dzieciom pieniędzy, nie da się poprawić ściągalności alimentów.- Nie zgadzamy się, by rodzice okradali własne dzieci. Zapraszamy do konsultacji - napisał na Twitterze wiceminister Bartosz Marczuk, informując o opublikowaniu treści projektu.

Z treścią projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych można zapoznać się na stronie resortu.



Przedstawiając nowe propozycje, minister rodziny i pracy podkreślała, że choć ściągalność alimentów poprawiła się, nadal można jeszcze wiele zrobić. Spadkowi liczby rodziców unikających płacenia alimentów towarzyszy zmniejszanie się kwot długów. W pierwszej połowie zeszłego roku dług nowych dłużników alimentacyjnych trafiających do Krajowego Rejestru Długów sięgał miesięcznie w sumie od 150 do 180 mln zł. W kolejnych miesiącach był już około dwa razy niższy – od 90 do 106 mln zł.



Z kolei BIG InfoMonitor podał w marcu tego roku, że w Polsce zasądzonych alimentów nie płaci 314 064 opiekunów. W sumie długi alimentacyjne wynoszą już prawie 11,5 mld zł, co stanowi ponad 29 proc. wszystkich zaległości Polaków odnotowanych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl