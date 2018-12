Allegro będzie sprzedawać bilety. Łączy siły z eBilet Polska

- Spodziewamy się znacznego wzrostu sprzedaży dzięki dotarciu z naszą ofertą do klientów Allegro. Dotyczy to nie tylko dużych, ale także mniejszych miast - stwierdził prezes eBilet Polska Marcin Matuszewski. - Z kolei klienci eBilet.pl otrzymają szeroką gamę produktów i usług dostępnych na Allegro, choćby takich jak Allegro Smart!. Naszym celem jest zaoferowanie klientom w Polsce jednego miejsca, w którym będą mogli inspirować się i planować czas wolny. Jednocześnie organizatorom wydarzeń i imprez zaproponujemy nowe, ekskluzywne narzędzia, pozwalające dotrzeć do szerokiej publiczności. Dzięki naszej współpracy klienci Allegro i eBilet.pl będą mieli jeszcze lepszy dostęp zarówno do wydarzeń ogólnopolskich, jak i lokalnych - dodał.