Allegro ma pomysł, jak okiełznać e-zakupy z Chin. Uderza jednak w Pocztę Polską

Fot. Poczta Polska Kupujesz na AliExpress, zapłać VAT. Allegro ma już rozwiązanie.

Przesyłki z Chin bez podatku VAT i cła to zmora dla największej w Polsce platformy zakupowej i wielu przedsiębiorców. Polacy bowiem pokochali e-zakupy na azjatyckich serwisach. Allegro opracowało koncepcję uszczelnienia systemu, ale jednocześnie naraziło się Poczcie Polskiej.

Z pomysłami ekspertów Allegro już zapoznali się urzędnicy resortu cyfryzacji – dowiedziała się "Rzeczpospolita". Teraz koncepcja rozwiązań, które uszczelniłyby pobór VAT od przesyłek z Azji, trafia do Ministerstwa Infrastruktury.

Zobacz również: Złoty interes na chińskim AliExpress. Jak zostać drobnym importerem?

Sprowadzane z Chin towary o małej wartości (mniejszej niż 22 euro lub 45 euro, jeśli zadeklarujemy, że jest to "prezent") w wielu krajach UE nie są objęte cłem i podatkiem. W Polsce jednak VAT trzeba od nich zapłacić. Niewielu jednak ma tego świadomość, jeszcze mniej to robi. Tu przeczytasz, jak należy płacić VAT od tych produktów.

Allegro, które zmaga się z rosnącą konkurencją, zwłaszcza chińskiego AliExpress, próbuje przekonać rząd do zaostrzenia regulacji. Sposobem miałoby być wprowadzenie tzw. domniemania do polskiego prawa celno-podatkowego.

Czytaj więcej: Kupujesz na AliExpress, zapłać VAT. Skarbówka bierze pod lupę zakupy wysyłkowe

Na czym miało by to w praktyce polegać? Jak tłumaczy "Rz", każda przesyłka np. z Chin, o grubości powyżej 20 mm zostałaby potraktowana jako przesyłka z towarem. Poczta Polska pobierałaby od niej VAT i ewentualne dodatkowe wynagrodzenie za dokonanie czynności celno-podatkowych. Jak informuje dziennik, Allegro zakłada, że Poczta otrzymałaby status agenta celnego i dokonywałaby odpraw towarów.

Czytaj też: W sieci kupujemy coraz więcej i chętniej. Jak wygląda handel internetowy w Polsce?

Kłopot w tym, że to oznaczałoby dodatkowe koszty i obowiązki dla Poczty Polskiej. Mało tego, każdy cios w przesyłki z Chin, to strata dla krajowego operatora, który w nich zyskał spore źródło dochodów. Jak duże? "Rzeczpospolita" przywołuje przykład Szwecji, gdzie wprowadzono opodatkowanie od przesyłek z Chin. Momentalnie ich liczba spadła ze 160 tys. do 15 tys. dziennie – zaznacza dziennik.

Sklepy internetowe na celowniku fiskusa:

Smaczku całej sprawie dodaje fakt, jak pisze "Rz", że autorem rozwiązań Allegro bijących w Pocztę Polską są ludzie, którzy wcześniej byli związani z InPostem walczącym "o rynek listów" państwowym operatorem.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl