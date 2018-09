Unia to dla Dudy "wyimaginowana Wspólnota". Fatalnie, że powiedział to akurat w Leżajsku

Fot. Grzegorz Bukala/REPORTER Prezydent Andrzej Duda przemawiał na tle rewaloryzowanego ze wsparciem funduszy unijnych Dworu Starościńskiego.

Nie milkną echa przemówienia prezydenta RP w Leżajsku. Okazuje się, że Andrzej Duda o "wyimaginowanej Wspólnocie, z której niewiele dla Polski wynika" mówił przed okazałym dworkiem wyremontowanym za unijne pieniądze. Dzięki funduszom z Brukseli miasto wybudowało też obwodnicę. "Jest bezpieczniej, ciszej i już się tak nie korkuje".

Wtorkowe spotkanie z prezydentem zorganizowano przed pięknym leżajskim muzeum. Gdy wstępowaliśmy do UE w 2004 r. był to jeszcze zaniedbany zespół Dworu Starościńskiego. Jednak w tym samym roku został przejęty od miasta przez Starostwo Powiatowe w Leżajsku.

To tu, jak już informowaliśmy w WP, padły mocne słowa prezydenta. - Kiedy nasze sprawy zostaną rozwiązane, będziemy się zajmowali sprawami europejskimi, a na razie niech nas zostawią w spokoju i pozwolą nam naprawić Polskę, bo to jest najważniejsze - oświadczył Duda.

Pytanie tylko, co prezydent miałby za plecami podczas tego spotkanie, gdyby ”zostawili nas w spokoju”.

Rewaloryzacja Dworu Starościńskiego oraz murów i baszt klasztoru OO. Bernardynów w Leżajsku kosztowała w sumie 7 mln zł. Ze środków unijnych pochodziło 5,1 mln zł. Nikt też zresztą nie kryje tego, skąd wyjątkowa uroda tego miejsca.

„Cały obiekt poddany został gruntownej rewaloryzacji – dzięki m. in. funduszom z UE – i 1 stycznia 2008 roku Muzeum Ziemi Leżajskiej otworzyło swoje podwoje dla zwiedzających.”- czytamy na stronie muzeum.

fot. Marek Bazak/EastNews. Odrestaurowane Muzeum Ziemi Leżajskiej

Ślady unijnych środków są wszędzie

Spotkanie z głową państwa odbyło się też niedaleko miejsca niezwykle istotnego dla turystyki regionu, jakim jest klasztor OO. Bernardynów w Leżajsku. Kiedyś to miejsce z przyległym placem nie wyglądało zbyt okazale, ale to też całkiem niedawno się zmieniło.

- Z potężnym wsparciem unijnych środków udało nam się w Leżajsku uporządkować to znane miejsce pielgrzymkowe odwiedzane przez 700 tys. turystów rocznie. Przeprowadzono gruntowny remont, zrobiono ogrody bernardyńskie, wyremontowano mury. Pochłonęło to, o ile dobrze pamiętam, 30 mln zł. Zdecydowana większość to fundusze europejskie - mówi money.pl Krzysztof Rogowski z Leżajskiego Stowarzyszenia Rozwoju.

Fot. Łukasz Solski/EastNews. Bazylika i klasztor OO. Bernardynów w Leżajsku

Po sprawdzeniu okazuje się, że pamięć naszego rozmówcy jest jak najbardziej w porządku. Rewaloryzacja i poprawa dostępności bazyliki i klasztoru OO. Bernardynów w Leżajsku kosztowała 30,8 mln zł. Unijne dofinansowanie było na poziomie 26,1 mln zł.

- Jednak najważniejszą dla miasta inwestycją była budowa obwodnicy. Mimo wąskich ulic w samym centrum krzyżowały się droga krajowa z wojewódzką. W związku z tym cały ruch tirów przejeżdżał przez sam rynek. Po oddaniu obwodnicy do użytku miasto ewidentnie złapało oddech, jest bezpieczniej, ciszej i już się tak nie korkuje - mówi Rogowski.

Droga marzeń

Budowa wspomnianej obwodnicy, zwanej w Leżajsku przez lata drogą marzeń, kosztowała 150 mln zł. Z funduszy unijnych pochodziły 103 mln zł.

- Sytuację komunikacyjną oczywiście najbardziej poprawiła obwodnica, ale do tego są jeszcze łączniki do niej dochodzące i inne drogi, które sprawiają, że teraz jesteśmy dobrze skomunikowani z Rzeszowem i resztą kraju. Trochę podróżuje po Polsce i mogę powiedzieć, że u nas naprawdę jest nieźle - dodaje Krzysztof Rogowski.



Fot. GDDKiA. Obwodnica Leżajska w trakcie budowy

Za tym, że ”jest nieźle” też stoją unijne środki. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 877, kolejny z kluczowych dla Leżajska projektów drogowych, kosztował 43 mln zł z UE pochodziło 35 mln zł. Przebudowa drogi z Leżajska do Łańcuta i dróg łącznikowych - 32, 7 mln zł w tym 22 mln z funduszy unijnych. Odcinek Sokołów Małopolski -Leżajsk - 27 mln zł w tym 18 ze środków Wspólnoty.

Jak przekonuje nasz świetnie zorientowany w inwestycjach mieszkaniec Leżajska, inną, niezwykle ważną było powstanie parku przemysłowego „Stare Miasto - Park".

- Wybudowano początkowo 3 hale i powoli się to wszystko zagospodarowuje, ale jest ważnym łącznikiem ze strefą w Mielcu - mówi Rogowski. Podczas otwarcia tego parku przemysłowego wójt gminy przekonywał, że to największe przedsięwzięcie przemysłowe w powiecie leżajskim od 30 lat. W przyszłości ma dać zatrudnienie setkom osób, a z funduszy unijnych na jego budowę przeznaczono ponad 11 mln zł.

"Nie chodzi tylko o pieniądze"

- W latach 80. zbudowano szpital. Jednak dopiero w ostatnich latach możemy być z niego dumni. Powstają nowoczesne odziały i teraz może już być wizytówką miasta - mówi przedstawiciel Leżajskiego Stowarzyszenia Rozwoju.

Tu też widać pieniądze Wspólnoty. Do programu „Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych dla społeczeństwa zamieszkałego w powiecie leżajskim poprzez rozbudowę i wyposażenie SP ZOZ w Leżajsku” - UE dorzuciła blisko 10 mln zł. Z kolei przy przebudowie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego przydało się blisko 5 mln z unijnej kasy.

- Całe życie mieszkam w Leżajsku i działam w tym mieście również w administracji od lat 90. Kierowałem też urzędem pracy (program „Więcej szans w powiecie leżajskim - 28, 2 mln zł w tym 23,9 z UE ) więc jakieś rozeznanie mam. Dlatego mam prawo stwierdzić, że dzięki funduszom dużo też się nauczyliśmy. Tu nie chodzi tylko o pieniądze, ale też o myślenie projektowe, wymyślanie rzeczy nowych, przygotowywaniu strategii rozwoju - mówi Krzysztof Rogowski.

Szkoły, OZE, oczyszczalnia...

Pozostając jednak przy pieniądzach i tym, co w sposób dosłowny wynika z naszego członkostwa we Wspólnocie, warto jeszcze zwrócić uwagę na kilka projektów współfinansowanych przez Unię w tym mieście.

Rozbudowa Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku wraz z budową hali sportowej kosztowała 6,1 mln zł z czego UE dołożyła 4 mln. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Leżajsku z budową sali sportowej 4,7 mln zł. Ponad 3 mln zł z tego pochodziło z funduszy UE.

Fundusze z Brukseli wspierały też ochronę środowiska w Leżajsku. Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk kosztował prawie 13 mln zł z czego blisko 10 pochodziło z unijnych funduszy. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Leżajsku - 39,6 mln zł z czego 20,6 mln zł to unijne środki.

