Spór między Vistulą a firmą Ani Kruk. Szykuje się kolejna batalia sądowa?

Fot. epSos.de/Flickr.com/CC BY 2.0 Producenci biżuterii w salach sądowych toczą niekończącą się wojnę

Okazuje się, że publiczne przeprosiny Vistuli za nieuczciwą konkurencję same były... nieuczciwe. Firma Ania Kruk zaprzecza, jakoby ogłoszenia w "Gazecie Wyborczej" i "Pulsie Biznesu" były jej autorstwa. To ciąg dalszy wojny producentów biżuterii.

Ania Kruk to firma jubilerska, założona w 2012 roku przez Annę i Wojciecha - dzieci Wojciecha Kruka, byłego właściciela spółki W. Kruk, która obecnie należy do grupy Vistula. W kontekście inwestycji Vistuli mówiło się nawet o pierwszym w Polsce wrogim przejęciu.

- Cieszę się, że temat jest już zamknięty. Sprawa jest sprzed pięciu lat. Długo się ciągnęła, ale w końcu mamy finał - tak rzekome oficjalne przeprosiny ze strony spółki Ania Kruk komentował w rozmowie z money.pl Grzegorz Pilch, prezes Vistuli.

Okazuje się jednak, że wcale zamknięty nie jest. We wtorek dostaliśmy od firmy Ania Kruk oświadczenie.

"Ogłoszenia w Pulsie Biznesu i Gazecie Wyborczej z dnia 19.02.2018 nie zostały opublikowane przez spółkę ANIA KRUK i stanowią naruszenie jej dóbr osobistych. W związku z tym spółka podejmie dalsze kroki prawne" - podano. Oznacza to, że prawdopodobnie otwiera się nowe pole do batalii sądowych przeciw Vistuli.

Przypomnijmy, że w poniedziałek na pierwszej stronie "Pulsu Biznesu" i "Gazety Wyborczej" pojawiło się ogłoszenie, w którym Ania Kruk Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu miała oświadczyć, że dopuściła się wobec spółki Vistula Group czynu nieuczciwej konkurencji, nakłaniając pracownika konkurencji, bez zgody zarządu, do produkcji biżuterii do swoich salonów.



Rzekome oświadczenie spółki Ania Kruk z poniedziałkowego wydania "PB". Fot. WP

Oprócz przyznania się do winy w prasie, spółka Ania Kruk miała zapłacić 20 tys. zł na konto wybranej fundacji - twierdził prezes Vistuli.

Kara pieniężna i konieczność publicznych przeprosin wynikała wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu (Wydział I Cywilny) z dnia 4 października 2017 roku.

Poszło o 80 zł

Jak przekazała money.pl Anna Kruk, właścicielka firmy sprawa rozbija się o... 80 zł.

- Określenie "materiały do produkcji biżuterii do salonów Ania Kruk” dotyczy elementów, które zostały znalezione na stole jednego z pracowników, które miały wartość 80 zł. Nie zostały przeze mnie zaprojektowane. Zobaczyłam je pierwszy raz w czasie postępowania sądowego i w mojej ocenie, nie nadawały się do produkcji biżuterii. Oczywiście szanuję wyrok sądu drugiej instancji - komentuje Ania Kruk.

Jak dodaje, w sądach było w sumie dwadzieścia spraw, z czego wygrała prawie wszystkie.



- Ostatnie 5 lat, to było 20 różnych spraw w sądzie, wszystkie wygrane przez naszą rodzinę. Ostatnia z nich, również wygrana w pierwszej instancji, trafiła do sądu drugiej instancji, gdzie na kilkanaście zarzutów, jeden tylko został uznany. Nie zgadzamy się z tym zarzutem, ale szanujemy wyrok sądu. W jego efekcie i dokładnie według wymagań sądu pod koniec grudnia opublikowaliśmy ogłoszenia z przeprosinami. Dzisiaj pojawiły się ogłoszenia w prasie, które nie zostały opublikowane przez spółkę Ania Kruk, a przez nieznane mi źródło - przekazała nam biznesmenka.