Najnowocześniejszy w kraju sprzęt onkologiczny kurzy się nieużywany. Minister patronuje szpitalowi, ale NFZ pieniędzy nie daje

To on wskazuje potem konkretne miejsca, w których rozwijają się komórki rakowe. Urządzenie wychwytuje je na obrazie fotografowanego pacjenta. To potrzebne w leczeniu nowotworów urządzenie jest bardzo skuteczne, ale niewykorzystywane jest tak samo użyteczne jak stojak na płaszcze.

- Nasza gamma kamera jest najnowocześniejsza w Polsce. Starsze modele nie są tak precyzyjne. Główna zaleta jest taka, że na kamerze podczas operacji pojawiają się punkty, które muszą być usunięte. Ten sprzęt zapewnia dokładność do 2 milimetrów, ale co z tego, kiedy od września zeszłego roku stoi i się marnuje - mówi Wiktor Masłowski, prezes Zarządu Centrum ATTIS.

Mogłoby się wydawać, że kłopoty Zakładu Onkologii Kobiecej przy ATTIS muszą być efektem jakieś zadziwiającej pomyłki. Przecież to niemożliwe, by za publiczne pieniądze najpierw kupować drogi sprzęt medyczny, a potem nie pozwalać na jego wykorzystanie.

3 lata pracy nad projektem

Jest jednak inaczej. Nie pomagają liczne wnioski samorządu województwa mazowieckiego i apele do Ministerstwa Zdrowia. Nowy odział nie wiadomo jak długo jeszcze będzie straszyć pustymi łóżkami. Zatem jak to możliwe?

Z tym samym pytaniem - dlaczego Zakład nie ma finansowania z NFZ - udajemy się do samego Funduszu i Ministerstwa Zdrowia. Jednak do czasu opublikowania tego artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Fakty pokazują jednak, że w tej bulwersującej sprawie marnuje się publiczne pieniądze, które zostały wydane w celu ratowania zdrowia i życia. Dlatego też powstał ten ośrodek, oddany do użytku we wrześniu zeszłego roku.

Inny minister, inna rozmowa

Zakład Onkologii Kobiet kosztował w sumie 7,3 mln zł. Ponad 6 mln zł pochodziło z budżetu województwa. Co raz jeszcze warto podkreślić: MZ pozytywnie go zaopiniowało i objęło patronatem honorowym. NFZ jednak kontraktu nie podpisał, a tak niewiele brakowało.

- Za rządów ministra Radziwiłła byliśmy już na ostatniej prostej i zastanawialiśmy się tylko nad szczegółami, w tym nad poziomem kontraktu z NFZ. Potem wszystko się zmieniło, tak jak i kierownictwo w Ministerstwie Zdrowia i do porozumienia z NFZ już nie doszło. W sprawie rozmawiałem również z ministrem Szumowskim, ale nie zakończyło się to żadnymi konkretami - mówi Masłowski.

Prezes ATTIS ostatni raz w resorcie rozmawiał 7 sierpnia z wiceministrem Gadomskim. Rozmowa - jak określił to Masłowski - była bardzo przyjemna, ale też nie było żadnego realnego jej efektu. Rozmowy miały być kontynuowane we wrześniu, ale prezes Centrum dostał maila, że minister jednak nie znajdzie dla niego czasu i ciągu dalszego już nie było.

50 pacjentek miesięcznie

Jak wyjaśnia Masłowski, w ramach publicznego systemu leczenia onkologicznego dąży się do tego, by od zdiagnozowania do zoperowania minęło nie więcej niż 70 dni. W ATTIS zapewniają, że możliwe jest skrócenie tego procesu do 30 dni.