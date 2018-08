Polskie szpitale. NFZ chce dawać placówkom więcej pieniędzy za stosowanie tańszych leków

Fot. Andrzej Stawinski/REPORTER Nowe zasady wyceny leczenia mają skrócić kolejki

Narodowy Fundusz Zdrowia ma nowy sposób na cięcie kosztów leczenia. Za zaoszczędzone pieniądze będzie można przyjąć więcej pacjentów. Kolejki mają się skrócić.

NFZ wprowadził zarządzenie, zgodnie z którym szpitale, które będą leczyć pacjentów tańszymi zamiennikami oryginalnych leków, mają dostawać wyższą wycenę za prowadzenie terapii - informuje wtorkowy "Dziennik Gazeta Prawna".

Fundusz szacuje, że wyda na szpitale 13,5 mln zł więcej, ale oszczędności ze stosowania tańszych leków mają być na tyle duże, że i tak się to opłaci. Pieniądze, które zostaną w ten sposób zaoszczędzone, NFZ chce przeznaczyć na przyjęcie dodatkowej liczby pacjentów, co skróciłoby kolejki do szpitali.

Taki mechanizm zadziałał w przypadku leczenia WZW typu C, na którym kilka miesięcy temu Fundusz przećwiczył nowy pomysł. Premiował te placówki, którym udało się wydać mniej niż 27 tys. zł na pacjenta. W zamian wycena była o 68 proc. wyższa niż standardowo.

"Dzięki temu, że zaplanowane środki na leczenie chorych na WZW typu C się nie zmniejszyły, a ceny koszty spadły, można było przyjąć więcej chorych. W minionym kwartale warszawski szpital zakaźny poddał terapii 900 pacjentów. To kilka razy więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku" - czytamy w "DGP".

Szpitale mają mieć dowolność wyboru, czy chcą stosować zamienniki, czy nie. Jednak środowisko ma sporo krytycznych uwag do wprowadzanych zmian. Pracodawcy RP i Naczelna Izba Lekarska podają argument, że lekarze będą podejmować decyzje o biorąc pod uwagę głównie jego cenę, a nie skuteczność dla pacjenta.

