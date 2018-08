233 tys. euro za konie w Janowie Podlaskim. Do rekordowych wyników bardzo daleko

Fot. Kosc/AGENCJA WSCHOD/REPORTER Na Letniej Aukcji w Janowie Podlaskim wystawionych było łącznie 20 koni - udało się sprzedać 11

Za 233 tys. euro sprzedano 11 koni podczas poniedziałkowej Letniej Aukcji Koni Arabskich Summer Sale w Janowie Podlaskim. W niedzielę podczas głównej aukcji "Pride of Poland" sprzedano sześć koni za 501 tys. euro. To lepsze wyniki niż przed rokiem, ale do rekordu wciąż dużo brakuje.

W poniedziałek podczas aukcji "Summer Arabian Horse Sale 2018" w Janowie Podlaskim najwyższa cena - 35 tys. euro - padła za klacz Prosaria ze stadniny w Michałowie - informuje Polska Agencja Prasowa, powołując się na biuro prasowe aukcji.

Na Letniej Aukcji wystawionych było łącznie 20 koni - udało się sprzedać 11.

W niedzielę podczas "Pride of Poland" sprzedano natomiast sześć koni za 501 tys. euro. Najwyższa cena - 180 tys. euro - padła za klacz Parmana, także ze stadniny w Michałowie.

W obu aukcjach sprzedano więc łącznie 17 koni za 734 tys. euro.

Cytowany przez PAP prezes stadniny w Michałowie Maciej Paweł Grzechnik przyznał, że biorąc pod uwagę sytuację na światowych rynkach koni arabskich i atmosferę wokół aukcji, jest zadowolony z tegorocznych wyników.

W 2016 roku na "Pride of Poland" spośród wystawionych 25 koni, udało się sprzedać sześć za kwotę 410 tys. euro.

Rekordowy wynik padł w 2015 r. Tylko 10-letnia klacz Pepita z janowskiej stadniny została wylicytowana za 1,4 mln euro.

